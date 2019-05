Bericht: Scheuer will Moped-Führerschein ab 15 ermöglichen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will eine Senkung der Altersgrenze für den Moped-Führerschein auf 15 Jahre ermöglichen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Gesetzentwurf, der am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden solle. 15-Jährige dürften demnach dann Mopeds und Roller bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde fahren. Den Moped-Führerschein ab 15 gibt es derzeit nur in einem Modellprojekt in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.