Bericht: Pläne bringen Steuerzahler vier bis elf Euro mehr im Monat

Freitagmittag beginnt beim Verkehr in Lindau ein neues Kapitel. Denn erstmals überhaupt ist die Insel ganz ohne Hindernisse zu erreichen. An diesem Freitag um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Gerhard Ecker mit Ehrengästen die Unterführung eröffnen. Die Erwartungen der Fachleute für besseren Verkehr in Lindau sind groß.

„Bessere Verkehrsqualität von und zur Insel, bessere und sicherere Führung von Fußgängern und Radfahrern, allgemeine Verbesserung für den ÖPNV“, fasst Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer die Erwartungen der ...