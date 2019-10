In der britischen Großstadt Manchester sind nach Medienberichten bei einem Messerangriff mehrere Menschen verletzt worden. Die Attacke soll sich in der Nähe eines Einkaufszentrums ereignet haben. Laut „Manchester Evening News“ wurde das Gebäude evakuiert. Auf Videos und Bildern in sozialen Netzwerken war ein großes Polizeiaufgebot zu sehen. Die Polizei bestätigte einen Vorfall, gab aber zunächst keine Details bekannt.