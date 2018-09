Bericht: Mehr als 31 000 Flüchtlinge sind in Ausbildung

Besonders schwere Vergewaltigung, Erpressung, versuchte schwere räuberische Erpressungen, gefährliche Körperverletzung und Nötigung: All das wird zwei Männern im Alter von 23 und 33 Jahren aus Biberach und Laupheim zur Last gelegt, die sich vom 12. September an vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg verantworten müssen.

eingeschüchtert, geschlagen und bedroht Im Sommer 2017 soll der 33-Jährige laut Anklage von einem Mann in Biberach unberechtigter Weise die Zahlung von 5000 Euro gefordert haben.