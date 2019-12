Bericht: Krankenkassen beenden das Jahr mit Verlust

Von Schwäbische Zeitung

Außer Kontrolle geraten ist eine Weihnachtsfeier eines Vereins im Dorfgemeinschaftshaus in Zußdorf. Wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht mitteilt, hätten in der Nacht zum Sonntag dort zunächst zwei Vereine getrennt voneinander ihren Jahresabschluss gefeiert. Nachdem der eine Verein seine Feier beendet hatte, entschlossen sich einige Mitglieder, beim anderen Verein weiterzufeiern.

Dies führte unter dem Einfluss von Alkohol bei einigen Beteiligten zu Unstimmigkeiten über die Abrechnung der Zeche irgendwann vor 3 Uhr morgens.