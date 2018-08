Bericht: Hinterbliebene von Prince verklagen seinen Arzt

Von Schwäbische Zeitung

Nachdem er einen Unfall verursacht hatte, ist am Donnerstag bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) ein Busfahrer geflüchtet. Die Polizei nahm ihn später fest.

Der Omnibus war gegen 19 Uhr auf der B10 von Ulm kommend in Richtung Luizhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lastwagen. „Der war ihm wohl zu langsam“, so die Polizei in ihrer Mitteilung am Freitag. Denn der 29-jährige Busfahrer setzt an einer Steigung bei Hinterdenkental zum Überholen an. An dieser Stelle ist teilweise das Überholen aber verboten.