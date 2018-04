Bericht: Harte Auflagen für Familiennachzug

Bald fehlt ein weiteres Geschäft in der Biberacher Innenstadt: Die Filiale von Wolle Rödel am Marktplatz schließt am 24. Juli. Dies bestätigte die Geschäftsleitung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Wolle Rödel GmbH & Co. KG wird in diesem Jahr mehrere Filialen in Deutschland schließen, Biberach ist eine davon. Trotz intensiver Bemühungen sei es in der vergangenen Jahren am Standort Biberach nicht gelungen, eine Perspektive mit zukünftig positiven Ergebnissen zu erarbeiten.