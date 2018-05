Von Hermann Illenberger

Der Latzmann-Umgang im Dorf am Pfingstmontag ist auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt für die Buben zwischen zehn und 15 Jahren in Untermarchtal gewesen. Gut vorbereitet und teilweise mit neuem Latzmann-Kegel der bunt mit Blumen, Tännchen an der Spitze mit farbigen Bändel geschmückt wurde, waren sie den ganzen Tag unterwegs im Dorf.

Getränke-Proviant und kleine Snacks hatten sie im Bollerwagen mit dabei. Vor jedem Haus machten die Jungen halt und sagten ihr kerniges Sprüchlein auf.