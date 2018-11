Bericht: CDU wählt auf Parteitag auch neuen Generalsekretär

Die Geburt ihres Kindes wird eine Frau in München aus gleich mehreren Gründen so schnell wohl nicht vergessen. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde sie am Frankfurter Ring in München geblitzt. 15 km/h war der Wagen zu schnell, wie die frischgebackene Mutter via Twitter der Comunity mitteilte.

Die Polizei wusste davon natürlich zu Beginn nichts - und stellte entsprechend einen Bußgeldbescheid aus. Doch nachdem die Klinik bestätigt hatte, dass der Zeitpunkt des Schnappschusses und die Geburt nur wenige Minuten auseinander gelegen ...