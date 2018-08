Bericht: Bund verfehlt Ziele zur Energiesanierung seiner Gebäude

Von Schwäbische Zeitung und Klaus Weiss

Zu starker Rauchentwicklung ist es bei einem Brand am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Buchauer Straße in Oggelshausen gekommen. Dort befindet sich die Grüngut-Sammelstelle des Ortes. Ein Landwirt, so die Polizei, hat dies offenbar nicht so sehr berücksichtigt und in der Nähe Pappschachteln verbrannt. Flugs haben Funken das Grüngut in Brand gesetzt.

Erste Versuche selbst zu löschen scheiterten wegen der starken Hitze und dem fast undurchdringlichen Rauch.