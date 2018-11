Bericht: 58 Prozent volljähriger Asylbewerber ohne Dokumente

Mehr als drei Jahrzehnte hat er die Kommunalpolitik in Biberach und dem Landkreis maßgeblich mitgeprägt – diese Woche ist Hans-Jürgen Dullenkopf im Alter von 73 Jahren verstorben. Für seine Verdienste war er 2012 mit der Bürgermedaille ausgezeichnet worden, der zweithöchsten Ehrung, die die Stadt Biberach zu vergeben hat.

Hans-Jürgen Dullenkopf wurde am 29. Juli 1945 in Rißegg geboren und war seit 1979 als Dozent für Kriminalistik und Kriminologie an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen tätig.