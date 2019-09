Bericht: 36 Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Von Schwäbische Zeitung

Der Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm reist nach dem zehntägigen Trainingslager in Slowenien mit zwei Siegen und einer Niederlage im Gepäck zurück in die Heimat. Das Team von Trainer Jaka Lakovic hatte sich den stärksten Gegner bis zum Schluss aufbewahrt: Olimpija Ljubljana, das in den Schlussminuten mit 69:64 gewann. Beste Ulmer Werfer waren Zoran Dragic (16 Punkte) und Derek Willis (14). Die Ulmer, die auf Nationalspieler Andreas Obst und die angeschlagenen Patrick Heckmann, Per Günther und Max Ugrai verzichten mussten, führten Ende des ...