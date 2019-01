Bergung der Container aus der Nordsee verzögert sich

Die Bergung von knapp 300 Containern aus der Nordsee nach der Havarie des Frachtschiffes „MSC Zoe“ verzögert sich. Die niederländischen Bergungsschiffe konnten noch nicht zum Einsatzgebiet auslaufen, sagte eine Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft in Den Haag. Ursprünglich sollten zunächst Container an der Ems-Mündung nahe der deutschen Grenze geborgen werden. Die Bergung wird vermutlich mehrere Monate dauern. Die fast 300 Container hatte das Frachtschiff „MSC Zoe“ Anfang Januar in der Nordsee bei stürmischer See verloren. Die meisten Behälter liegen auf dem Meeresboden.