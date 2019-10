Beratungen zu Flüchtlingspakt: Seehofer in Türkei angekommen

Von Landesdienst Bayern

„Tourist go home“ — in Venedig und in Barcelona findet man solche und ähnliche Sprüche an Wände gesprüht. Wütende Einheimische demonstrierten für ein Ende der Invasion. So extrem ist es in Oberbayern und im Allgäu nicht. Doch auch hier wird es manchem zu viel mit dem Andrang von Urlaubern und Ausflüglern.

An den Seen um München, darunter Ammersee und Starnberger See, sind im Sommer die Strände überfüllt und die Straßen verstopft. „Münchner, bleibt daheim!