Berateraffäre: Entscheidung über U-Ausschuss erst später

Die teilweise chaotische Situation auf den kostenlosen Parkplätzen in der Ravensburger Nordstadt hat Stadtrat Rolf Engler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kritisiert. Auf dem Scheffelplatz und im Bechtergarten werde „rechtswidrig“ geparkt, so der Stadtrat, oftmals würden Autos zugestellt oder es sei schlichtweg kein Durchkommen zwischen den Fahrzeugen mehr möglich. Hier müsse unbedingt der städtische Ordnungsdienst einschreiten, so Engler.