BER: Neue Verzögerungen bei Kabel-Sanierung

In weniger als zwei Wochen treten die neuen Regeln zum Datenschutz in Kraft. Doch „viele Unternehmen fallen aus allen Wolken, wenn sie merken, was mit der Datenschutzgrundverordnung auf sie zukommt“, sagt Hans-Joachim Karp. Er arbeitet als Inhaber-Berater für Handwerksbetriebe. „Bisher war das Thema nicht zu ihnen durchgedrungen.“ So geht es nicht nur mancher Firma, sondern auch Vereinen, Schulen und selbst Privatpersonen, die beispielsweise über Internetblogs Informationen verbreiten.