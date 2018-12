Berühmte Richterin: „RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit“

Auf dem Plakat zu dieser Doku aus den Vereinigten Staaten kann man die Worte „Ikone.“, „Heldin.“, „Freigeist.“ lesen. Gemeint ist Ruth Bader Ginsburg, die 1993 als zweite Frau an den Obersten Gerichtshof der USA berufen wurde, den sogenannten Supreme Court in Washington, D.C.

Benannt wurde sie auf Lebenszeit, noch immer ist die heute 85-jährige, einst von Bill Clinton nominierte Juristin, am Supreme Court. Ihre Karriere begann RBG als eine von nur neun Studentinnen an der Harvard Law School. In den 70ern sorgte Ginsburg für relevante Gerichtsurteile zur Gleichstellung der Geschlechter. Betsy West und Julie Cohen, verantwortlich für die Regie, verbeugen sich mit der Doku vor Ginsburg.

RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit, USA 2018, 98 Min., FSK ab 0, von Betsy West und Julie Cohen

