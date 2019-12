Beobachter: Über 80 Tote bei Kämpfen in Nordsyrien

Wegen Nötigung, sexuelle Belästigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr hat das Landgericht Ravensburg in zweiter Instanz einen 46-jährigen Vater von fünf Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten mit Bewährung verurteilt. Er hatte im Januar 2018 in einer Bar in Friedrichshafen zwei Studentinnen sexuell belästigt und war unter anderem deshalb vom Amtsgericht zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt.