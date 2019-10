Benno, Brauni oder Horst - Stimmen Sie ab: Wie soll der Tiroler Braunbär heißen?

Ein junger Braunbär tappte vergangene Woche etwa drei Kilometer Luftlinie von der bayerischen Grenze entfernt, in Leermoos bei Reutte in Tirol, in eine Fotofalle. Auch Bruno hielt sich damals in diesem Gebiet auf.

Wohin der Bär mittlerweile unterwegs ist und ob er eventuell bereits in Deutschland ist, kann keiner so genau sagen. Das junge Tier unterscheidet sich jedoch vom damaligen „Problembär“ Bruno.

Erstens: Er im Gegensatz zu Bruno ein ziemlicher scheuer Artgenosse und wird daher nicht als „Problembär“ eingestuft.

Zweitens: Brunos junger Artgenosse hat keinen Namen.

Um das zu ändern, haben uns zahlreiche Leser Namensvorschläge für den Tiroler Braunbären geschickt - und Sie können nun darüber abstimmen, welcher der beste Vorschlag ist.