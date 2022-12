Zum Tod von Benedikt XVI. - Ein Nachruf auf den suchenden Professor

Wer Benedikt XVI. wirklich verstehen will, sollte eines seiner Werke lesen. Tiefe Einblicke in die Gedankenwelt gewährt sein Buch über die Kindheit Jesu, an dem er auch nach der Wahl zum Papst in jeder freien Minute weiterschrieb. In der Sprache gewohnt präzise und doch tief gläubig, somit fromm und gleichzeitig theologisch gelehrt, nimmt Benedikt seinen Leser mit in das Leben Jesu Christi.

Hier ist zu spüren, dass Joseph Ratzinger, der Gendarmensohn aus Marktl am Inn, der weltberühmte Theologe, Bischof, Kardinal und Chef der Glaubenskongregation selbst als Papst im Glauben seiner bayerischen Heimat, ein Leben lang daheim war.

Er schöpfte aus dem Glauben seiner Kindheit Kraft: Mit Wallfahrten, Bittgängen, Heiligenverehrung und Marienandachten war er groß geworden: Bei aller Gelehrsamkeit und reflektiertem Denken, bei Strenge und Disziplin, blieben ihm Volksfrömmigkeit und Brauchtum ein Leben lang wichtig.

Diese tiefe Prägung des Papstes haben seine vielen Kritiker nie wahrgenommen. Freundlich sprachen sie vom „Professor Papst“ oder „Papa-Ratzi“. Weniger freundlich lästerten sie über den angeblichen „Panzerkardinal“ und meinten die Periode, in der Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation war.

Interesse an Theologie

Als der damals 18-jährige Joseph Ratzinger 1945 aus kurzer Kriegsgefangenschaft heimkehrt, liegt Deutschland in Trümmern. Der junge Mann hat für das untergegangene Nazi-Regime nur Verachtung übrig:

Es ächtete Gott und war auf diese Weise gegenüber allem Guten und Wahren verschlossen.

Dass er Priester werden will, steht schon lange fest. Aber eigentlich ist es die Wissenschaft, nicht die Seelsorge, die ihn reizt. Schon im Priesterseminar wandert Ratzinger trittsicher und gelassen über das Philosophenparkett und bringt seine Professoren gelegentlich mit intelligenten Fragen in Verlegenheit.

1951 wird er zum Priester geweiht, mit 30 Jahren habilitiert er sich, wird Dogmatik-Professor an der Freisinger Hochschule. Später lehrt er in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Wegbegleiter berichten, dass Ratzinger immer betont habe, „dass seine Wissenschaft dazu dient, die Menschen dem Herrgott näher zu bringen“.

Kirche und Welt zusammen bringen

In Tübingen zählt Joseph Ratzinger als junger Professor zu den aufgeschlossenen, fortschrittlichen Theologen in Deutschland. Er ist vom Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) geprägt. Geprägt vom Zweiten Vatikanischen Konzil will er die Kirche an die moderne Welt annähern.

Doch in Tübingen erlebt er die turbulente 68er-Revolte, die aus dem reformorientierten Theologie-Professor den reformkritischen Bischof, Präfekten und dann Papst werden lassen. Er bekommt Angst, dass – wenn man die Kirche an die Welt annähere – Chaos und Relativismus von der Welt auf die Kirche überspringen würden. Ratzinger geht nach Regensburg: weniger renommiert als Tübingen, dafür beschaulich. Und vor allem bayerisch.

Johannes Paul II. entdeckt theologische Brillanz

1977 wird der Theologieprofessor aus Regensburg plötzlich zum Erzbischof von München und Freising berufen, kurz darauf zum Kardinal ernannt. Er wird Nachfolger des in München populären, fast schon legendären, plötzlich verstorbenen Kardinals Julius Döpfner. 1981 folgt der Ruf nach Rom: Seit langem kennt Papst Johannes Paul II. die theologische Brillanz des bayerischen Mitbruders und macht ihn zum Chef der Glaubenskongregation.

„Nicht alle Nachrichten, die aus Rom kommen, werden angenehm sein“, sagt er bei seinem Amtsantritt 1981. Die Vatikanzeitung „L'Osservatore Romano“ bezeichnet den Kardinal in ihrer deutschen Ausgabe am 28. November 1986 als „Glaubenshüter“, zu dessen Aufgaben auch gehöre, „Verwirrungen bei den Gläubigen zu verhindern und fehlgeleitete Theologen zur Ordnung zu rufen“.

Immerhin steht Kardinal Ratzinger über 20 Jahre lang an der Spitze der Kongregation, ist oberster Glaubensschützer, von Amts wegen zur Strenge verpflichtet. Unter „Progressiven“ in Deutschland wird er zum Buhmann, zum Symbol des verstockten Konservativen.

„Seit Martin Luther hat kein Deutscher Gestalt und Gehalt der katholischen Kirche so stark geprägt wie Joseph Ratzinger“, urteilte ein Vatikankenner bereits vor Jahren. Es ist der Mann aus Bayern, der als einer der ersten den Kampf gegen die „post-moderne Beliebigkeit“ aufnimmt. Gegen den Zeitgeist zu Felde ziehen, die Kirche vor flüchtigen Modeströmungen zu bewahren, das ist sein Anliegen.

Heftige Auseinandersetzung mit Kritikern

Mit dem Namen Ratzingers werden vor allem dessen Stellungnahmen gegen marxistische Tendenzen in der „Theologie der Befreiung“, Verurteilungen progressiver Theologen wie Hans Küng und Kritik an kommunistischen Regierungen, die er einmal als „Schande unserer Zeit“ brandmarkte, verbunden. Dass die mit dem Namen Ratzingers verbundenen Dokumente stets auch von Papst Johannes Paul II. gegengezeichnet sind, verschweigen die Kritiker. Das Ausmaß der Kritik lässt ihn nicht kalt, bekennt Ratzinger einmal verbittert.

Die Römer, die den Kardinal persönlich kennen, schätzen ihn als freundlichen, heiteren und aufgeschlossenen Gesprächspartner. Er gilt als begabter Pianist: „Musik von der Größenordnung, wie sie im Raum des christlichen Glaubens entstanden ist – von Palestrina, Bach, Händel zu Mozart, zu Beethoven und zu Bruckner – gibt es in keinem anderen Kulturraum“, sagt er.

Und will sich im Ruhestand der Wissenschaft und der Musik widmen. Vielleicht will er damals wirklich lieber nach Bayern zurück, um Bücher zu schreiben, wie er unter Freunden verlauten lässt.

Doch es kommt anders.

Nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. im April 2005 ist Ratzinger einer der Favoriten auf dessen Nachfolge. Über zwei Jahrzehnte hat er als einer der engsten Mitarbeiter des charismatischen Polen auf dem Petrusthron gewirkt: Mit Ratzinger, so scheint es den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle, ist Kontinuität in der Kirchenführung garantiert.

Zudem würdigt Benedikt seinen polnischen Vorgänger: „Ohne ihn ist mein geistlicher und theologischer Weg nicht denkbar.“ Nach einem kurzen Konklave steht fest: Joseph Ratzinger ist drei Tage nach seinem 78. Geburtstag Papst und nennt sich Benedikt XVI. Er sei ein „Arbeiter im Weinberg des Herrn“. „Wir sind Papst“ titelt dagegen tags darauf die Bild-Zeitung.

Starke Zeichen zu Beginn des Pontifikates

In seiner ersten Ansprache bezeichnet Benedikt die Einheit der Christen und den Dialog mit anderen Religionen als seine wichtigsten Aufgaben. Und er weist wieder auf Johannes Paul II. hin: „Es scheint mir, seine starke Hand zu fühlen, die meine festhält.“ Er spüre „das enorme Gewicht der Verantwortung, das sich auf meine armen Schultern gelegt hat.“

Dass der Deutsche mehr Gläubige anzieht als sein großer Vorgänger: Das hätte wohl niemand erwartet, am wenigsten er selbst. Vom „Phänomen Ratzinger“ ist die Rede. Und er wird politisch: „Die Völker der reichen Länder müssen dazu bereit sein, die Bürde des Schuldenerlasses der armen Länder auf sich zu nehmen.“ Die Botschaft vom 2. Juli 2005 vor einem G8-Gipfel in Schottland wird mit Erstaunen aufgenommen.

Doch die Euphorie hält nicht lange an. Jener brillante bayerische Theologieprofessor, jener Kardinal, bleibt seiner Linie als konservativer Verteidiger des Glaubens treu. Er beharrt auf der ablehnenden Haltung zu Abtreibung, Sterbehilfe und Kondomen gegen Aids, betont weiter die „Einzigartigkeit“ seiner Kirche und lässt begrenzt liturgische Formen aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) wieder zu.

Er ist und bleibt ein scheuer Intellektueller, der mit dem Anspruch, Menschenfischer zu sein, zusehends fremdelt. Die Gläubigen sehnen sich nach der Herzenswärme, die von Johannes Paul II. ausgegangen war. Aus heutiger Sicht fehlen den Menschen Offenheit und Spontaneität, die ab 2013 Nachfolger Franziskus ausstrahlt.

Dann häufen sich Pannen und Skandale.

Zuerst sorgen kritische Worte des renommierten Denkers für Aufruhr bei Muslimen. Dann folgen Kommunikationspannen im Vatikan: Gegner des Papstes stehlen von Benedikts Schreibtisch vertrauliche Papiere. Die „Vatileaks“ genannte Affäre stellt Loyalität und Integrität der engsten Mitarbeiter des Pontifex in Frage. Dass ein Kammerdiener allein hinter den Machenschaften steckt, glaubt niemand. Zu gravierend ist das Delikt.

Auch als der Vatikan auf die Piusbrüder zugeht und damit auch auf den Holocaust-Leugner Richard Williamson, ist Benedikt in Augen seiner Kritiker zu weich. Sein Argument, im Sinne der Einheit der Kirche zu handeln, weisen sie zurück.

Im Missbrauchs-Skandal zu wenig entschlossen?

Schließlich der Missbrauchs-Skandal: Zwar gibt Benedikt eine „Null-Toleranz“-Linie aus. Doch seine Gegner werfen ihm vor, nicht entschieden genug gegen Bischöfe und Priester zu unternehmen, die entweder selbst schuldig geworden sind oder Mitarbeiter in falsch verstandener Mitbrüderlichkeit zu decken versuchen. Vom Missbrauchs-Skandal hat sich die Kirche bis heute nicht erholt.

Und dann die Kurie: Selbst ein Mann wie Benedikt, sozialisiert wie kein zweiter im Vatikan, der mehr als zwei Jahrzehnte lang die so mächtige Glaubenskongregation in Rom geleitet hatte, kann die bitter notwendigen Reformen nicht auf den Weg bringen.

Benedikt überrascht die Welt mit seinem Rücktritt

Im Winter 2012/13 reift in Benedikt XVI. der Entschluss, sein Amt niederzulegen. Das Kirchenrecht lässt diese Option zu. Er merkt, dass sein Alter ihm zusetzt. Schon während des Deutschland-Besuchs im September 2011 erleben viele Menschen einen körperlich geschwächten Papst und sind entsetzt, als er im Freiburger Konzerthaus fast stürzt.

Am Rosenmontag 2013, während in Deutschland die Karnevals- und Faschingszüge durch die Straßen ziehen, überrascht Benedikt alle Welt, als er seinen Rücktritt während einer Audienz fast beiläufig bekannt gibt. Selbst die anwesenden Kardinäle realisieren erst nach einigen Augenblicken die Tragweite des soeben Gesagten: Denn Benedikt hat nach fast acht Jahren im Amt seinen Rückzug in lateinischer Sprache verkündet – „und leicht genuschelt“, wie ein Ohrenzeuge später sagt. Mehr als 700 Jahre hatte es keinen Rücktritt eines Papstes gegeben.

„Seine Entscheidung, das Papstamt niederzulegen, ist von historischer Bedeutung und gleichzeitig ein bemerkenswerter Schritt, dem wir auch heute noch in großer Anerkennung und mit Respekt begegnen“, sagt der Münchner Kardinal Reinhard Marx später. Der spektakuläre Schritt, zu Lebzeiten und ohne Zwang, den Stuhl Petri zu räumen, trifft zunächst bei vielen auf Ungläubigkeit, verunsichert die Weltkirche der 1,2 Milliarden Katholiken. In schwierigen Zeiten macht Benedikt Platz für seinen Nachfolger: Damit stellt er sein Amt über seine eigene Person, er beweist Bescheidenheit und Größe zugleich.

Zwar wird die Geschichte ihn als brillanten Theologen und großen konservativen Kirchenmann der Neuzeit sehen, sein Abgang von der Kirchenbühne wird aber immer auch an Ränkespiele im Vatikan erinnern.

Zwei Päpste im Vatikan

Nach dem Rücktritt leben erstmals in der Kirchengeschichte zwei Päpste im Vatikan. Sie besuchen sich gegenseitig und schätzen einander: „Wie der Opa, der im Haus lebt“, sagt Franziskus. Wenig glücklich wirkt ein aktualisierter Aufsatz aus dem Jahr 1972, in dem es um den Umgang der Kirche mit wiederverheiratet Geschiedenen geht.

Während der Theologe Ratzinger damals eine Zulassung geschiedener Wiederverheirateter zur Kommunion nach einer Art Bewährungszeit durchaus für möglich hielt, verwirft er nun diese Möglichkeit: Dass dieser Aufsatz just zur Familiensynode 2014 erscheint, beflügelt Gerüchte, Benedikt sei ein „Gegenpapst“, wenigstens aber ein „Schattenpapst“. Er selbst nennt die Debatte „völligen Unsinn“.

Die letzten Jahre verbringt Benedikt XVI. im Vatikan, lebt sehr zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae, wenige Schritte von der Wohnung seines Nachfolgers Franziskus entfernt. Er möchte als „Vater Benedikt“ oder „Padre Benedetto“ angesprochen werden. Er betet, musiziert, schreibt.

Ab und zu empfängt er Gäste, sein alter Schülerkreis besucht ihn im Sommer. In einem Interview vor Ratzingers 88. Geburtstag vor sieben Jahren sagt der langjährige Geheimsekretär Georg Gänswein: „Er denkt an den Tod und bereitet sich auf den Tod vor.“ Für einen Mann seines Alters sei das ganz normal.