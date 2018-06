Belgische Königsfamilie beim Ferienausflug

Die belgische Königsfamilie hat in Brüssel einen gemeinsamen Ausflug gemacht - und die Öffentlichkeit über zahlreiche Fotos daran teilhaben lassen. König Philippe (56) und Königin Mathilde (43) posierten mit allen vier Kindern für die Fotografen.

„Ferienausflug ins Musikinstrumentenmuseum und in das belgische Comicstripzentrum in Brüssel“, hieß es auf der offiziellen Facebook-Seite des Königshauses. Die Familie habe am Dienstag gemeinsam einen netten Nachmittag in der belgischen Hauptstadt genossen.

Auf einem Bild sind die vier Kinder des Königspaars - Kronprinzessin Elisabeth (14), die Prinzen Gabriel (12) und Emmanuel (10) sowie Prinzessin Eleonore (8) - mit einem großen Schlumpf zu sehen, auf einem anderen vor einer Lucky-Luke-Figur.

Im Musikinstrumentenmuseum ließ sich die sechsköpfige Familie auf einer Art Balkon fotografieren - mit Blick über die Stadt im Hintergrund. Die einhellige Meinung der Fans bei Facebook: „Prachtig!“ und „Mooie familie“ - schöne Familie.

Belgisches Königshaus bei Facebook