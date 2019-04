Belfodil mit Hattrick bei Hoffenheim-Sieg in Augsburg

Ausgerechnet zu Heiligabend ist die erste Rechnung gekommen: 90 Euro für die angebliche telefonische Nutzung eines „Service für Erwachsene“. Auf gut Deutsch: Der Angeschriebene soll Telefonsex gehabt haben. „Nie und nimmer“, sagt er. Seinen richtigen Namen will der Mann nicht in der Zeitung sehen, weshalb er sich Helmut K. nennt. So viel sei aber gesagt: Es handelt sich um einen Rentner aus Ravensburg, der früher Polizist war. Am früheren beruflichen Hintergrund liegt es auch, dass er die Rechnung nicht einfach wegwarf.