Bei Steffen Henssler geht es um eine Million Euro

Drei Mal blieb Steffen Henssler ungeschlagen, daher geht es jetzt um eine Million Euro: An diesem Samstag (20.15 Uhr) empfängt der 45-Jährige Showmaster zum vierten Mal einen Kandidaten zu seiner ProSieben-Show „Schlag den Henssler“.

Weil das Preisgeld von 250 000 Euro pro Ausgabe bislang nie ausgezahlt wurde, hat sich die Summe im Jackpot auf eine Million Euro erhöht, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte.

Die Fernsehzuschauer können noch bis Samstag im Netz entscheiden, welcher von drei Kandidaten am Abend gegen Henssler antreten soll. Zur Wahl stehen der 30-jährige Unfallchirurg Alex aus Frankfurt, der 37-jährige Xabier aus Würzburg und der 34-jährige Ironman-Sportler Claudius aus Hamburg. Eine Frau wird schon wie in den Sendungen zuvor also nicht gegen Henssler antreten. In bis zu 15 Spielen muss der Herausforderer mehr Punkte sammeln als der Gastgeber.

Henssler übernahm die Show im September 2017 mit neuem Titel von Stefan Raab, der das Format („Schlag den Raab“) für ProSieben erfand und Ende 2015 damit abtrat.

