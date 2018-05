Bei der Bahnstrecke Hamburg-Sylt gibt es wieder Probleme

In den Bau und den Erhalt von Straßen in der Region fließen auch in diesem Jahr zig Millionen Euro. Wegen zahlreicher Maßnahmen von Bund, Land, Kreis und der Kommunen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab diesem Frühjahr wieder auf diverse Sperrungen, Umleitungen oder Behinderungen einstellen. Durch die fortschreitende Elektrifizierung der Allgäubahn trifft es die Gemeinde Kißlegg heuer besonders. Im Sommer dürfte zudem die teilweise voll gesperrte B 32 zwischen Amtzell und Wangen im Blickpunkt stehen.