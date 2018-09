Behörden wollen Baumhäuser im Hambacher Forst kurzfristig räumen

Fahnder des Zolls waren am Mittwoch in Ehingen unterwegs. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten zweitägigen Aktion, um Mindestlohn-Betrügern auf die Spur zu kommen. Am Mittwochmorgen starteten die Kontrollbeamten im Alb-Donau-Center.

15 Mitarbeiter in grünen Hemden betreten nach einer Einsatzbesprechung das Ehinger Einkaufszentrum. Dann teilen sie sich auf und statten in Zweier- oder Dreierteams den Geschäften einen Besuch ab. Sie begrüßen die Mitarbeiter vor Ort und erklären, was sie vorhaben.