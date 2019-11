Behörden ermitteln weiter zu Flaschenwurf auf Kind

Die Polizei ermittelt weiter zum Fall der Zweijährigen in Kamen, die durch eine vermutlich aus einem Zug geworfene Flasche schwer verletzt worden ist. „Zur Stunde gibt es aber keine Neuigkeiten“, sagte ein Sprecher am Morgen. Das Mädchen war am Freitagvormittag im Bahnhof der Ruhrgebietsstadt von einer Whiskyflasche am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Flasche aus einem durchfahrenden Partyzug geschleudert worden. Der Zustand des Kindes ist laut Polizei nach einer Operation inzwischen stabil.