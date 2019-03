Beginn der Sommerzeit: Uhren werden in der Nacht umgestellt

Über die Abschaffung wird seit langem diskutiert - doch noch gibt es die Zeitumstellung in Deutschland zweimal pro Jahr. In der Nacht werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt - damit gilt wieder die Sommerzeit. Die Umstellung gibt es hierzulande seit 1980, sie ist in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt.