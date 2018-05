Begeisterung für Harry Potter in New York ungebrochen

Harry Potter als Theaterstück, als Ausstellung und sogar beim Brunch: Die Begeisterung für die Geschichten rund um Joanne K. Rowlings Zauberlehrling nimmt in New York kein Ende.

Fans reißen sich um Karten für die neue Broadway-Produktion des 2016 in London uraufgeführten Stücks „Harry Potter and the Cursed Child“, das im März starten soll. Für die im Oktober beginnende Ausstellung „Harry Potter: A History of Magic“ der Historical Society können schon im Februar Karten reserviert werden.

Am Samstag widmet sich das eintägige Festival „Wizard U.“ mit Spielen und Workshops der Harry-Potter-Welt. Wem das nicht reicht, der kann im Februar einen Harry-Potter-Brunch besuchen. Gereicht wird unter anderem Butterbier - ein beliebtes Getränk der Hogwarts-Schüler.

Ausstellung in der Historical Society