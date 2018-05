Befürchtete Panik im Dax bleibt aus - Kurskapriolen belasten

Nach dem heftigen Kursrutsch in den USA dauern die Turbulenzen an den Aktienmärkten an. Die befürchtete Panik blieb aber aus. Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger jedoch endgültig kalte Füße bekommen. Zwar kam es nicht zum freien Fall, der Dax beschleunigte aber seine Talfahrt. Der deutsche Leitindex schloss 2,32 Prozent tiefer mit 12 392 Punkten. Zum Handelsstart war das Börsenbarometer noch Richtung 12 200 Zähler abgesackt, fing sich dann aber wieder im weiteren Handelsverlauf. Seit seinem Rekordhoch bei 13 596 Punkten vor zwei Wochen hat der Dax nun fast 9 Prozent eingebüßt.