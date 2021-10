Im Video: Der bewegende Auftritt von Zarifa Ghafari auf dem Bodensee Business Forum

Zarifa Ghafari. Die 27-Jährige ist zu einem Symbol geworden für den Kampf um die Rechte der Frauen in Afghanistan. Im Alter von 24 Jahren wird sie die jüngste Bürgermeisterin des Landes in Maidan Shahr, der Hauptstadt einer konservativen Provinz. Noch bevor sie ihr Amt antreten kann, wird sie mit Steinen beworfen und von bewaffneten Männern angepöbelt.

Trotzdem beginnt sie ihre Arbeit als eines der wenigen weiblichen Stadtoberhäupter Afghanistans, erhält in der Folge Todesdrohungen und überlebt mehrere Anschläge. Nach der Machtübernahme durch die Taliban kann sie nach Deutschland fliehen. Seit zwei Monaten lebt sie in Düsseldorf, hält Vorträge zu Afghanistan, gibt Interviews und appelliert, ihre Heimat nicht aufzugeben.

So auch auf dem diesjährigen Bodensee Business Forum in Friedrichshafen. Im Gespräch mit der stellvertretenden Chefredakteurin der „Schwäbischen Zeitung“,Steffi Dobmeier, erzählt sie ihre Geschichte und macht ein überraschendes Angebot an diejenigen, die sie einst mit Steinen beworfen hatten.