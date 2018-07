Baz Luhrman sucht „Gatsby“-Darsteller

Los Angeles (dpa) - Eine wichtige Hauptrolle in der Neuverfilmung des Romanklassikers „Der große Gatsby“ könnte bald vergeben werden. Regisseur Baz Luhrman („Moulin Rouge“) habe die beiden Schauspieler Joel Edgerton und Luke Evans für die Rolle des reichen, arroganten Tom Buchanan vorsprechen lassen, berichtete der „Hollywood Reporter“.

Der Australier Edgerton war zuvor in „Star Wars: Episode III“ zu sehen. Sein britischer Kollege Evans drehte zuletzt mit Christoph Waltz den Streifen „Die drei Musketiere“ ab. Luhrman will im August in seiner australischen Heimat mit den Dreharbeiten beginnen. Fest steht schon, dass Leonardo DiCaprio die Gatsby-Hauptrolle in der 3D-Neuverfilmung des gesellschaftskritischen Romans von F. Scott Fitzgerald aus dem Jahr 1925 übernimmt. Er spielt den New Yorker Emporkömmling, der durch Alkoholschmuggel zum Millionär wird. Carey Mulligan verkörpert seine schwärmerische Liebe Daisy Buchanan, die mit dem wohlhabenden Tom Buchanan verheiratet ist. Zu erfolgreichen früheren Verfilmungen von Fitzgeralds Roman zählt die Adaption von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1974 mit Robert Redford in der Hauptrolle.

Variety

Hollywood Reporter