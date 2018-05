Bayern weisen Kritik nach Siegerehrung zurück

Von Daniel Häfele

Horror in der Klinik am Wald: Ein Stuttgarter Filmteam dreht in Bad Schussenried einen 45-minütigen Gruselfilm mit dem Titel „White pillow“, was übersetzt „Weißes Kopfkissen“ heißt. Nachwuchsregisseur Tobias Kerll erzählt darin die Geschichte von Krankenschwester Emma, die in einer spukenden Klinik Mysteriöses erlebt. Doch nicht nur im Film geht es schaurig zu, auch das Team selbst gruselt sich zum Teil in dem leer stehenden Krankenhaus.

Abschminken, neues Wasser aufkochen, die Kamera sowie das Licht in die richtige Position ...