Der deutsche Meister Bayern München hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der Double-Gewinner setzte sich beim FC Schalke 04 mit 3:0 durch und rückte in der Tabelle vorerst auf den vierten Platz vor. Vor 62 271 Zuschauern erzielte Stürmer Robert Lewandowski alle drei Tore. Superstar Philippe Coutinho wurde in der 57. Minute eingewechselt und kam damit zu seinem Bundesliga-Debüt.