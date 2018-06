Der FC Bayern München muss um den Einzug in das Endspiel der Champions League bangen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor das Halbfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid mit 0:1. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola verpasste trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit das so wichtige Auswärtstor. Am kommenden Dienstag haben die Bayern im Rückspiel die Chance, doch noch in das Finale am 28. Mai in Mailand einzuziehen.