Bayern München schlägt Manchester und Ulrich Tukur

Schon die leere Tribüne hat viel positives Echo bekommen, jetzt ist die Fußball-Arena auf dem Europaplatz fertig: Denn zwölf lebensgroße Abbildungen von jubelnden Stadtgärtnern in Fußballtrikots komplettieren das Ensemble gerade rechtzeitig vor dem Start der Fußball-WM 2018.

Die Idee dazu entwickelte sich bei Kertin Rogg, Jan Wragge und Meinrad Gfall in eben dieser Reihenfolge. Die Tribüne war in Zech freigeworden, da an dieser Stelle ein Minifußballfeld entstand.