Bayern: Freie Wähler wollen schnell Koalition mit CSU

Von Schwäbische Zeitung

An der Spitze der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) zeichnet steht ein Wechsel der Geschäftsführung an. Nach über drei Jahren in der Funktion orientiert sich Enrico Heß beruflich neu und kehrt in seine Thüringer Heimat zurück. Als Nachfolgerin steht die langjährige Leiterin der Tourist-Information Immenstaad, Ute Stegmann, bereit. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im September 2015 trat der damals 41-jährige Thüringer Enrico Heß seine Aufgabe als Chef der noch jungen Deutschen Bodensee Tourismus an.