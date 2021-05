Bergwacht rettet jungen Wanderer aus Baden-Württemberg mit Hubschrauber

Die Bergwacht hat in den Alpen zwei junge Urlauber retten müssen, die sich den Abstieg vom Edelweißlahnerkopf nicht mehr zugetraut haben. Die 18-Jährige aus Nordrhein-Westfalen und der 20-Jährige aus Baden-Württemberg hätten sich in dem gefährlichen Gelände am Freitag nicht mehr weitergetraut und Hilfe angefordert, teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mit.

Wie die „Bild“ berichtet, waren die Beiden Wanderer dabei dei Fernsebner Platte hinabzusteigen. Dort ist der alpine Steig mit Stahlseilen versehen. Als sie sich nicht mehr weiter trauten, setzten Sie gegen 16:45 Uhr den Notruf ab.

Urlauber waren „psychisch blockiert“

Beide seien „psychisch blockiert“ gewesen. Ein Hubschrauber brachte zwei Bergretter aus Ramsau zu der Einsatzstelle in rund 1400 Metern Höhe. Verletzt wurde beim dem Einsatz niemand. Der 20-Jährige Baden-Württemberger und seine 18-jährige Begleitung erreichten mit dem Hubschrauber „Christoph 14“ wieder sicheren Tal-Boden.