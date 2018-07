Bayerischer Film-Ehrenpreis für Joseph Vilsmaier

München (dpa) - Bei den Bayerischen Filmpreisen 2009 geht der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten an den Kameramann, Regisseur und Produzenten Joseph Vilsmaier (70). Das hat die bayerische Staatskanzlei am Mittwoch in München mitgeteilt.

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) werde die Auszeichnung am 15. Januar bei einer festlichen Gala im Münchner Prinzregententheater überreichen. „Mit Joseph Vilsmaier ehren wir eine der herausragendsten Persönlichkeiten des deutschen und bayerischen Films und einen echten Botschafter Bayerns“, sagte Seehofer der Mitteilung zufolge. Zu den großen Erfolgen von Vilsmaier gehören Filme wie „Schlafes Bruder“, „Herbstmilch“, „Comedian Harmonists“ und „Stalingrad“.