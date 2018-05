Bayerischer Fernsehpreis für Hape Kerkeling

Der Komiker, Entertainer und Autor Hape Kerkeling (53) wird mit dem Bayerischen Fernsehpreis geehrt. Er erhält die Auszeichnung in der Kategorie Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Damit wolle man Kerkelings Multitalent würdigen, teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. An diesem Freitag werden die Bayerischen Fernsehpreise in einer festlichen TV-Gala im Münchner Prinzregententheater überreicht. Die Gala wird von Barbara Schöneberger moderiert.

Söder würdigte die Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit seines Ehrenpreisträgers. „Hape Kerkeling ist einer der ganz großen Humoristen der Gegenwart. Ob als Politiker oder Königin, Hape Kerkeling bringt uns mit großem schauspielerischen Talent und feinem Humor zum Schmunzeln“, sagte Söder laut Mitteilung. „Den Menschen Kerkeling zeigt er uns in der Beschreibung seiner Pilgerreise und stellt damit abermals seine vielen verschiedenen Facetten unter Beweis.“

Die Preisverleihung wird von RTL produziert und am 20. Mai 2018 ab 22.45 Uhr übertragen.