Baumstück erschlägt Kind - Polizei sieht vorsätzliche Tat

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Ein mit rund 100 Personen besetzter Interregioexpress ist am Bahnübergang Sipplingen mit einem Sattelzug kollidiert. 16 Menschen wurden verletzt, die Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Singen war über mehrere Stunden gesperrt. Zu dem Unglück war es am Montagmorgen gekommen, als der Lkw an einem Bahnübergang zu wenden versuchte. Dabei geriet der Fahrer nach Angaben der Polizei mit dem Auflieger des Lastwagens auf die Gleise. Der herannahende Interregio-Express, der mit rund 100 Menschen besetzt war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen ...