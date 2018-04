Bauernverband warnt vor Folgen des Handelskonflikts

Die ersten Tage nach Ostern haben einen Vorgeschmack darauf gegeben, was 2018 an Behinderungen durch Baustellen in der Isnyer Innenstadt – und nicht nur dort – auf Einwohner und Gäste zukommt: Noch bis Freitag, 13. April, sollen die aktuellen Arbeiten zum Austausch des Pflasters am Burgplatz dauern. Die Durchfahrt durchs Wassertor ist deshalb seit Dienstag gesperrt, ebenso ist ein Abbiegen aus der Bahnhofstraße in Richtung Kurhaus nicht möglich. Die „Halteflächen“ vor dem Drogeriemarkt Müller und der Volksbank-Filiale sind nicht zu erreichen.