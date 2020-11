„Bauer sucht Frau“ fährt satte Ernte ein

Von Deutsche Presse-Agentur und Oliver Schmale

Auf heimisches Essen hat Astronaut Alexander Gerst im Weltraum nicht verzichten müssen: Als er 2018 an Bord der Raumstation ISS war, gab es sogar Maultaschen.

Die schwäbische Spezialität erfreut sich schon lange großer Beliebtheit, vor allem im Süden Deutschlands. Dort sitzen zugleich die wichtigsten und bekanntesten Hersteller: Marktführer Bürger in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), Rehm Fleischwaren in Aichwald (Kreis Esslingen) und Settele im bayerischen Neu-Ulm an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.