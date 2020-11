„Bauer sucht Frau“ bei TV-Quoten vorn

Die wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschobene Landesgartenschau in Überlingen wird definitiv im nächsten Jahr stattfinden. Das erklärten am Mittwoch beim Pflanzstart für die ersten 10 000 Stiefmütterchen die Geschäftsführer Roland Leitner und Edith Heppeler. Die Gefahr einer neuerlichen Absage ist in der ehemaligen Freien Reichsstadt kein Thema. Derzeit wird an einem Hygienekonzept gearbeitet. Statt an 179 Tagen – wie 2020 geplant – wird die Gartenschau 2021 dann 192 Tage dauern und um einige Höhepunkt ergänzt.