Bastian Pastewka bewundert Hape Kerkeling

Comedy-Star Bastian Pastewka (46) zollt dem Bestsellerautor und Kollegen Hape Kerkeling Respekt für seine Arbeit und seinen aktuellen Kino-Erfolg.

In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast „Fragen wir doch!“ für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio sagte Pastewka: „Als ich anfing mit Comedy, war Hape Kerkeling mein leuchtendes Vorbild. Der hat so überhaupt keine Scheu und spielt seine Figuren brillant - ohne zu denken 'Ich mache mich möglicherweise lächerlich'. Ich kann nichts aus dem Bauch und brauche die Vorbereitung und Verabredung.“

Den aktuellen Kino-Erfolg der verfilmten Kerkeling-Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ sieht Pastewka in seiner Authentizität begründet: „Immer dann, wenn sich die Macher von Filmen oder Serien verabredet haben, das wahre Leben so gut es geht zu beleuchten, wird es meistens auch gut. Sehr oft denken sich Macher zum Beispiel von Fernsehfilmen nämlich: Der Kommissar muss auch noch eine Eigenart haben, und hier brauchen wir noch eine Liebesgeschichte - und dann sieht es aus nach Baukasten.“