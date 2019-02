Basketball-Star Dennis Schröder postet Baby-Foto

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder im Babyglück: Auf seinem Instagram-Account hat der 25-jährige Profi aus der nordamerikanischen Liga NBA am Dienstag (Ortszeit) ein Foto mit einem Neugeborenen in den Händen gepostet. „Meine Liebe, meine Welt, mein Baby“, schrieb er in Emoji-Schrift dazu.

Schröder fehlte in der Nacht auf Mittwoch beim Spiel seiner Mannschaft Oklahoma City Thunder gegen die Portland Trail Blazers. Seine Mannschaft holte sich trotzdem mit 120:111 den vierten Sieg in Folge.

Schröder ist seit August 2018 verlobt und will im Sommer heiraten. „Höchstwahrscheinlich in Hamburg“, sagte der gebürtige Braunschweiger vor wenigen Tagen der Deutschen Presse-Agentur über die Pläne für die Hochzeit mit seiner Verlobten Ellen. „Meine Mama ist aus Gambia, sie lädt immer 50 bis 100 Leute ein. Also wird's schon größer.“

Schröder und seine Freundin wohnen in Oklahoma City, nachdem der Aufbauspieler vor der laufenden Saison von den Atlanta Hawks zu Thunder gewechselt ist. Das nächste Spiel seines Teams findet in der Nacht zu Freitag in New Orleans statt.

Dennis Schröder auf Instagram