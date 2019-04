Barley will Bau von Ladestationen rechtlich erleichtern

Bundesjustizministerin Katarina Barley will Mietern und Eigentümern die Errichtung von Ladestationen für Elektroautos erleichtern. Der Einbau von Ladesäulen dürfe nicht an komplizierten Regelungen im Eigentumsrecht scheitern, sagte die SPD-Politikerin. Elektromobilität werde erst durch eine flächendeckende Versorgung mit Lademöglichkeiten attraktiv, so Barley. Dafür bräuchte man die nötige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, auch und gerade in privaten Wohngebäuden. Das Justizministerium werde gesetzliche Regelungen für den Einbau von Ladestationen schaffen.