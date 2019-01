Barley plädiert für europäischen Mindestlohn

Der Mitfavorit FV Biberach ist bei der 32. Auflage der Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach in die Zwischenrunde eingezogen. Der Landesligist überstand die Vorrundengruppe C am Samstag in der Biberacher BSZ-Halle ohne Niederlage als Erster. Überraschend ausgeschieden sind in der Vorrunde hingegen der Landesligist SV Ochsenhausen sowie der Sechste der Bezirksliga Riß, der SV Ringschnait. Am Sonntag ab 10.30 Uhr geht das Turnier nun mit der Zwischenrunde weiter, in der in vier Vierergruppen gespielt wird.