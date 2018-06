Barlach will Suhrkamp AG verhindern - Urteil am Dienstag

Frankfurt/Main (dpa) - Der Ausgang des erbitterten Machtkampfs im Suhrkamp Verlag ist weiter offen.

Das Landgericht Frankfurt will am kommenden Dienstag (10. September) eine Entscheidung darüber verkünden, ob die Familienstiftung unter Verlagschefin Ulla Unseld-Berkéwicz der Umwandlung des Hauses in eine Aktiengesellschaft zustimmen darf.

Der Minderheitsgesellschafter Hans Barlach hat am Donnerstag vor der Kammer für Handelssachen in einer mehrstündigen Verhandlung ein Verbot verlangt.

Der Familienstiftung als Mehrheitseigentümerin des Verlags soll per Eilantrag untersagt werden, auf der Gläubigerversammlung für den Sanierungsplan zu stimmen. Am Mittwoch hatte das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg den Insolvenzplan für das traditionsreiche Haus zugelassen. Damit soll der Verlag von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Stiftung von Unseld-Berkéwicz hält 61 Prozent, Barlach gehören 39 Prozent.