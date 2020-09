Bar Refaeli tritt Sozialdienst an

Nach ihrer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hat Bar Refaeli (35) ihren Sozialdienst angetreten. Das israelische Model traf am Montagmorgen an einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Kirjat Ono ein, einer Stadt östlich von Tel Aviv. Ein Sprecher der Gefängnisbehörde bestätigte, dass Refaeli ihren Dienst begonnen hat.

Ein Gericht in Tel Aviv hatte Refaeli und ihre Mutter Zipi Mitte September verurteilt. Bar Refaeli muss neun Monate Sozialdienste leisten, ihre Mutter für 16 Monate ins Gefängnis. Zipi Refaeli erschien am Montagmorgen im einzigen Frauengefängnis des Landes in Newe Tirsa südöstlich von Tel Aviv. Die beiden Frauen müssen zudem insgesamt 5 Millionen Schekel (rund 1,2 Millionen Euro) zahlen.

Bar Refaeli und ihre Mutter hatten im Juni eine Vereinbarung mit den Behörden geschlossen, um das langjährige Verfahren gegen sie beizulegen. Die Steuerbehörde hatte Refaeli vorgeworfen, millionenschwere Verdienste in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben. Anfang 2019 hatte ein Gericht entschieden, dass das Model umgerechnet rund 2 Millionen Euro Steuern nachzahlen muss. Anders als angegeben, habe sie ihren Lebensschwerpunkt in den strittigen Steuerjahren seit 2009 in Israel gehabt.

Refaeli gelang der Durchbruch 2007, als sie als erstes israelisches Model die begehrte Titelseite des Magazins „Sports Illustrated“ zierte. Auch wegen ihrer Beziehung zu dem Schauspieler Leonardo DiCaprio füllten Aufnahmen von ihr regelmäßig die Spalten der Klatschblätter. 2011 trennte sich das Paar. Bei Instagram hat Refaeli, heute Mutter dreier kleiner Kinder, drei Millionen Follower.

