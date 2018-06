Bar im Big Apple feiert Will Ferrell

Für Hardcore-Fans von Hollywoodstar Will Ferrell („Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy“) dürfte diese Bar zum Mekka werden: Im frisch eröffneten „Stay Classy New York“, mitten im Szene-Viertel Lower East Side, dreht sich alles um den Schauspieler.

An den Wänden hängen Bilder und Poster seiner Filme. Die Drinks sind nach Sprüchen aus seinen Filmen benannt, so zum Beispiel „Did We Just Become Best Friends?“, „Milk Was a Bad Choice“ oder „You're My Boy Blue“.

„Diese Bar soll ein Ort sein, an den 35- bis etwa 40-Jährige kommen können und von der lauten Techno-Musik nicht eingeschüchtert sind, sondern von lustigen und verrückten Sachen umgeben sind und das Ganze verstehen“, sagte Mitbesitzer Zach Neil dem Lokalsender WPIX. „Das hat Will Ferrell uns immer bedeutet.“

Stay Classy New York